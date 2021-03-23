سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مستشار الكاظمي: العراق لم يصل لمرحلة التضخم والأسعار لم ترتفع بشكل كبير

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-23T09:19:53+0000
مستشار الكاظمي: العراق لم يصل لمرحلة التضخم والأسعار لم ترتفع بشكل كبير

شفق نيوز/ اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح يوم الثلاثاء، ان العراق لم يصل الى مرحلة التضخم، مبينا انه لا زلنا ضمن المرتبة العشرية الواحدة.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق لازال لغاية الان لم يصل الى مرحلة التضخم حيث اننا ما زلنا ضمن المرتبة العشرية الواحدة"، مبينا ان "قبل تعديل سعر صرف الدولار كان التضخم في العراق اعلى من الصفر بقليل".

واضاف صالح ان "الناس تتحسس بالاسعار على أساس سلعة سلعة إلا أننا نعتقد أن التضخم هو مقياس مؤشر به اوزان وكل سلعة لها وزنها النسبي"، لافتا إلى أن "هناك سلعة قد تكون ارتفعت 500 بالمئة الا وزنها النسبي قليل مقارنة بالخضر او المواد الغذائية".

واشار صالح الى انه "اصبح هناك تحسس بالاسعار بعد تعديل سعر صرف الدولار إلا أنها ما زالت معقولة وان التضخم ما زال مقبولاً، ليس على مستوى الفرد وإنما على مستوى الرقم القياسي العام للأسعار".

واعلنت وزارة التخطيط، في 3 آذار عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر كانون الثاني بنسبة 0.9%، والسنوي بنسبة 3.3%.

وأوضحت الوزارة أن الزيادة التي جاءت في أسعار صرف الدولار منذ منتصف شهر كانون الاول عام 2020 تسببت بتخفيض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات لكون أغلب هذه السلع المحلية هي مستوردة.

related

الحكومة العراقية تعتزم تضمين قانون بمواد تحفز على التقاعد المبكر

Date: 2020-11-19 11:46:43
الحكومة العراقية تعتزم تضمين قانون بمواد تحفز على التقاعد المبكر

إيران تعلق الرحلات الجوية مع العراق

Date: 2021-03-14 20:40:14
إيران تعلق الرحلات الجوية مع العراق

العراق يوقع مذكرة مع هولندا لإنشاء جزيرة صناعية في المياه الاقليمية

Date: 2019-09-16 13:24:45
العراق يوقع مذكرة مع هولندا لإنشاء جزيرة صناعية في المياه الاقليمية

التصنيف الائتماني.. العراق بين الدول الأعلى خطورة

Date: 2021-01-20 11:01:36
التصنيف الائتماني.. العراق بين الدول الأعلى خطورة

الرافدين: اكتمال صرف رواتب اغلب موظفي الدولة لشهر نيسان

Date: 2020-05-04 09:45:34
الرافدين: اكتمال صرف رواتب اغلب موظفي الدولة لشهر نيسان

مستشار خامنئي: أمريكا انفقت 8 تريليونات دولار بالعراق وافغانستان

Date: 2020-02-04 17:44:52
مستشار خامنئي: أمريكا انفقت 8 تريليونات دولار بالعراق وافغانستان

تعرف على دول عربية الأكثر حيازة للذهب بالعالم وموقع العراق بينها

Date: 2020-08-19 07:30:03
تعرف على دول عربية الأكثر حيازة للذهب بالعالم وموقع العراق بينها

رقم قياسي .. العراق استورد سلعاً بنحو 5 مليارات دولار من ايران في 7 أشهر

Date: 2020-11-07 11:54:19
رقم قياسي .. العراق استورد سلعاً بنحو 5 مليارات دولار من ايران في 7 أشهر