مستشار الكاظمي: العراق لم يصل لمرحلة التضخم والأسعار لم ترتفع بشكل كبير

شفق نيوز/ اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح يوم الثلاثاء، ان العراق لم يصل الى مرحلة التضخم، مبينا انه لا زلنا ضمن المرتبة العشرية الواحدة.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق لازال لغاية الان لم يصل الى مرحلة التضخم حيث اننا ما زلنا ضمن المرتبة العشرية الواحدة"، مبينا ان "قبل تعديل سعر صرف الدولار كان التضخم في العراق اعلى من الصفر بقليل".

واضاف صالح ان "الناس تتحسس بالاسعار على أساس سلعة سلعة إلا أننا نعتقد أن التضخم هو مقياس مؤشر به اوزان وكل سلعة لها وزنها النسبي"، لافتا إلى أن "هناك سلعة قد تكون ارتفعت 500 بالمئة الا وزنها النسبي قليل مقارنة بالخضر او المواد الغذائية".

واشار صالح الى انه "اصبح هناك تحسس بالاسعار بعد تعديل سعر صرف الدولار إلا أنها ما زالت معقولة وان التضخم ما زال مقبولاً، ليس على مستوى الفرد وإنما على مستوى الرقم القياسي العام للأسعار".

واعلنت وزارة التخطيط، في 3 آذار عن ارتفاع مؤشر التضخم لشهر كانون الثاني بنسبة 0.9%، والسنوي بنسبة 3.3%.

وأوضحت الوزارة أن الزيادة التي جاءت في أسعار صرف الدولار منذ منتصف شهر كانون الاول عام 2020 تسببت بتخفيض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات لكون أغلب هذه السلع المحلية هي مستوردة.