مستشار الكاظمي: الذهب سلعة ثقيلة وتسييلها صعب

شفق نيوز/ صرّح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، بأن احتياطيات البنوك المركزية للدول من الذهب تأتي كجزء من سلة متوازنة مع باقي العملات، معتبرا المعدن الأصفر "سلعة ثقيلة وتسييلها صعب".

وقال صالح لوكالة شفق نيوز ان "كل البنوك المركزية بالعالم تتحوط بالاحتياطيات من العملات التي هي ورقات مالية تصنيفها الائتماني يكون عالياً جدا، اضافة الى الذهب والتي يجب ان تكون هذه الاحتياطيات منخفضة المخاطر"، مبينا انه "يجب ان تكون هناك سلة متوازنة من العملات المختلفة للحفاظ على القوة الشرائية للاحتياطيات".

واضاف ان "هذه الاحتياطيات المتكونة من العملات والذهب لا تأتي اعتباطا وانما تعتمد على أدلة عالمية يذكرها ويصدرها صندوق النقد الدولي بين فترة وأخرى"، لافتا الى ان "جزءاً من هذه الاحتياطيات هو الذهب النقدي لتكون المحفظة الاستثمارية للبلد قليلة المخاطر وما يسمى بتقلبات سعر الصرف وانخفاض قيمة العملات، وبالتالي فالبلد يتحوط بسلة متنوعة وجزء من التنوع هو الذهب".

واشار صالح الى ان "الذهب التحوط به عادة لا يكون مطلقاً وهو جزئي ولا يتعدى 10% من احتياطيات البنوك المركزية"، مشيرا إلى أن "تسييل الذهب صعب، وهي سلعة ثقيلة ليس مثل باقي العملات التي تكون بيعها وشرائها بلحظات".

وبحسب المجلس العالمي للذهب فان العراق يمتلك في احتياطاته 96.4 طنا من الذهب وهي تمثل 9% من باقي عملاته الاخرى، ويأتي العراق بالمرتبة 39 عالميا ضمن أكبر احتياطي للذهب، والخامس عربيا بعد السعودية ولبنان والجزائر وليبيا.