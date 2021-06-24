مستشار الكاظمي: ارتفاع سعر النفط لا يجعل الموازنة متوازنة إلا بشروط

شفق نيوز/ اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح يوم، الخميس، ان ارتفاع سعر النفط لا يجعل الموازنة متوازنة، إلا بشروط، مبينا أن فائض الموازنة دفعت الحكومة بعدم تمويل العجز بالاقتراض.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ارتفاع سعر النفط لا يجعل الموازنة متوازنة إلا بشروط، حيث انه يجب ان يكون متوسط سعر النفط 75 دولارا على مدار السنة المالية وليس متذبذبا، كأن تنخفض الى 50 دولارا وترتفع مرة اخرى"، مبينا ان "الموازنة حدد فيها سعر البرميل بـ 45 دولارا وبها عجز افتراضي وبيها التزامات بالإنفاق وبها ايرادات نفطية وغير نفطية".

واضاف صالح ان "سعر البرميل النفطي إذا استمر بسعر 75 دولارا طيلة السنة المالية سيكون هناك موازنة متوازنة بشرط أن تكون هناك كفاءة بالانفاق وكفاءة بالايرادات غير النفطية كما هو مخطط".

واشار صالح الى انه "خلال الـ6 أشهر الاولى من العام الحالي حقق سعر البرميل اعلى من 45 دولارا وبما لا يقل عن 62 الى 65 دولارا متوسط سعر البيع، وبالتالي حقق فائضا جعلت الحكومة لا تقوم بتمويل العجز بالاقتراض"، لافتا الى ان "الموازنة تتحول من موازنة عجز الى موازنة متوازنة عندما تكون النفقات المرغوبة تساوي الإيرادات المرغوبة مع الفائض المتأتي من ارتفاع أسعار النفط".

وصوت البرلمان العراقي، يوم (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار فيما بلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ129 تريليون دينار.

يذكر أن العراق دخل في أزمة اقتصادية خانقة منذ مطلع العام 2020، جراء تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا، قبل أن تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد.