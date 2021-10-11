مستشار الكاظمي: ارتفاع أسعار النفط سيدفع الحكومة لعدم الاقتراض لسد العجز

شفق نيوز/ اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح يوم الاثنين، ان ارتفاع أسعار النفط سيدفع الحكومة الى عدم الاقتراض لسد العجز في الموازنة.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ارتفاع اسعار النفط سيسد العجز الموجود في الموازنة ولكن هذا الارتفاع يحتاج الى ديمومة وعلى مدار السنة المالية".

واضاف ان "الموازنة حدد فيها سعر البرميل بـ 45 دولارا وبالتالي فان ما يهمنا هو حساب متوسط سعر البرميل خلال السنة الواحدة"، متوقعا أن "يكون متوسط سعر البرميل خلال 12 شهرا هو 65 دولار للبرميل او اكثر بقليل".

واشار ان "هذا السعر من شأنه ان يسد كليا او جزءا من العجز الموجود في الموازنة بدلا من الذهاب الى الاقتراض لسد هذا العجز"، لافتا الى ان الموازنة بنيت على عجز بلغ 27 ترليون دينار خلال العام الحالي".

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت إلى أكثر من 80 دولار للبرميل بعد أن سجلت أسعاراً متدنية بلغت أقل من 30 دولار مع انتشار وباء كورونا مما أثر على موازنة العراق العامة التي تعتمد بنسبة 93% على الإيرادات النفطية.

وحددت موازنة العراق العامة لعام 2021 سعر النفط 45 دولار و بصادرات تبلغ 3.250 مليون برميل يوميا وبعجز يبلغ 28 تريليون دينار.