مستشار الكاظمي: ارتفاع احتياطات البنك المركزي يضمن استقرار الدينار

شفق نيوز/ أفاد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، بأن ارتفاع احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة يضمن استقرار العملة المحلية.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الاحتياطيات البنك المركزي انخفضت خلال الفترة الماضية بسبب الازمة الصحية والازمة المالية عام 2020"، مبينا ان "السياسة النقدية للبنك المركزي كانت متزنة واستطاع ان يعيد هذه الاحتياطيات بنسبة تزيد عن 23 بالمئة في الوقت الحاضر لتصل الى 64 مليار دولار".

واضاف ان "ارتفاع العملة الصعبة يعطي اشارة ايجابية للاقتصاد العراقي ويعطي اطمئنانا تحوطيا لاستقرار الدينار العراقي"، لافتا الى ان "الموضوع يراقب على الفترة الطويلة واهميته في الدفاع عن قيمة الدينار واستقرار في خدمة اهداف السياسة النقدية واستقرار قيمة العملة وخفض التضخم" .

واكد صالح ان "السياسة النقدية حاليا سياسة عقلانية متوازنة استطاعت من الحفاظ على قيمة الدينار واستقرار الاحتياطيات وهناك مراقبة الوضع باستمرار"، مشيرا الى انه "على المدى القصير لا يمكن ان نفعل شيئا مجرد رفع كمية الاحتياطيات وتحافظ عليها الا انه على المدى الطويل تعتبر صمام امان للاقتصاد العراقي".

ولفت صالح الى ان "حجم هذه الاحتياطيات تعتمد وترتبط بالكتل النقدية ايضا ما يسمى بالأساس النقدي فهناك نسبة وتناسب يجب ان تتحقق ايضا فلذلك السياسة النقدية تدرس نسبها ومقاديرها بدقة فلذلك هي تراقب حركة ميزان مدفوعات العراقية من عجز او فائض ووضع الاحتياطيات وقوتها والحفاظ عليها وسيولة وحجمها وجميع المتغيرات ليست سهلة وتأخذ وقت ومدى".

وكان نائب محافظ البنك احسان شمران قد كشف لوكالة شفق نيوز، إن احتياطي العراق من العملة الصعبة التي تشمل العملة النقدية من الدولار واليورو والاسترليني وغيرها من العملات الاجنبية الاخرى، اضافة الى احتياطي الذهب قد ارتفعت لتصل الى اكثر من 64 مليار دولار.