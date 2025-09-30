مستشار السوداني يعلق على "إغراق العراق بالديون": تحت السيطرة

شفق نيوز- بغداد

علّق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، على الأنباء التي تتحدث عن "إغراق العراق في الديون" والتحذيرات من مستقبل مظلم للاقتصاد.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "ديون العراق الخارجية الواجبة السداد مجموعها أقل من 20 مليار دولار، ونصفها يستحق الدفع حتى العام 2028، وتُخصص لها في الموازنة العامة الاتحادية أبواب صرف سنوية محددة"، مؤكداً أن "العراق لم يتخلف مطلقاً عن التسديد ضمن عملية تنسيق حكومي وآليات فنية دقيقة بين وزارة المالية والبنك المركزي، مما منح البلاد سمعة طيبة لدى الدائنين الخارجيين".

وأضاف أن "ما يثار بشأن الدين العام الداخلي البالغ 92 تريليون دينار ونيف، فهو بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصراً، وأقل من نصفه لدى المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي، ويُدار بكفاءة فنية ومالية عالية".

وشدد صالح على أنه "لا داعي للقلق، طالما أن هناك آليات تسديد قيد البحث داخل الدوائر الرسمية الاقتصادية، تعمل عليها السياستان النقدية والمالية لإطفاء الدين الداخلي عبر حلول موضوعية، منها تحريك ثروات حقيقية قابلة لإعادة الاستثمار ضمن صندوق وطني متكامل".

وبيّن أن "النموذج المعتمد حالياً يقوم على تحويل الدين إلى حقوق استثمارية في مشاريع منتجة، بما يقود إلى تحريك النشاط الاستثماري الحقيقي، ويضمن سداد الدين"، لافتاً إلى أن "العراق يمتلك ثروات اقتصادية هائلة تفوق حجم تلك الديون بلا شك".

وكان البنك المركزي العراقي قد كشف في إحصائية رسمية، أن حجم الديون المترتبة على البلاد خلال عام 2024 بلغ 54 ملياراً و601 مليون دولار، بانخفاض نسبته 2.94% عن عام 2023 الذي سجل 56 ملياراً و207 ملايين دولار، فيما بلغ الدين العام الداخلي حتى نهاية حزيران الماضي (2025) 85 ترليوناً و586 مليار دينار، مرتفعاً عن مستواه في العام الماضي البالغ 83 ترليوناً و80 مليار دينار.