مستشار السوداني يعلق على عودة ارتفاع الدولار: العصابات هي السبب

شفق نيوز/ علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، على عودة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلي.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ما سيطر البنك المركزي العراقي على سعر الصرف من خلال سياسته النقدية الهادئة، ومن خلال حزم تسهيل التحويل الخارجي وفق ضوابط الامتثال الدولية، والجهد الكبير للحكومة من خلال تسهيل الاستيراد، فكان هناك استقرارا في سعر الصرف وأصبح سعر الصرف الموازي قريب على السعر الرسمي".

واستدرك قائلا، "لكن عصابات الجريمة المنظمة استغلت بطاقات المسافرين، (الإلكترونية)، فهذه العصابات تستخدم جوازات المواطنين بشكل غير شرعي وقانوني من أجل إصدار البطاقات الإلكترونية وتهريبها خارج العراق من اجل تمويل الحوالات السوداء وتهريب الأموال".

وأضاف أن "ما تقوم به عصابات الجريمة المنظمة أثرت خلق اضطراب وقتي في سعر الصرف في السوق المحلي، فهناك إجراءات للحكومة رادعة بحق هذه العصابات، للحد من هذه الظاهرة الخطيرة بتهريب وغسيل الأموال والتلاعب بحقوق المواطنين".

وأكد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء أن "سعر الصرف في السوق المحلي، سيكون أفضل خلال الأيام القليلة المقبلة، والدينار قوي، وسيعاود صرف الصرف للانخفاض مجدداً، لحين الوصول الى السعر الرسمي".

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل كبير، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، لتقترب من حاجز 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.