مستشار السوداني يعلق على استمرار انخفاض السعر "الموازي" للدولار

شفق نيوز/ علق المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الأحد، على استمرار انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، ان "انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي وبدء زحفه بالتقارب نحو السعر الرسمي للصرف يرجع بالأساس الى نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي بشكل خاص ودور السياسات الحكومية الساندة بشكل عام على التعاطي الايجابي والفعال في تلبية الطلب على العملة الأجنبية".

وبين ان "تسهيل وتحسين إجراءات التحويلات الخارجية الضرورية، وبيع الدولار النقدي من خلال قنوات الامتثال الدولية التي تكيف اليها الوسط التجاري الاهلي وعموم المستفيدين من النقد الاجنبي في بلادنا بشكل متسارع، ذلك بعدما غدت إجراءات الامتثال الدولي اليوم اكثر مرونة واكثر شفافية واوسع حوكمة".

وأضاف "تؤازرها في الوقت نفسه احتياطيات كبيرة بالعملة الاجنبية التي هي الاعلى في تاريخ البلاد المالي، فجميع هذه العوامل اخذت تقلص تدريجياً الفجوة بين السعرين"، منوهاً الى ان "مبيعات نافذة العملة الأجنبية بلغت اليوم مستوياتها العالية في فرض الاستقرار وتعقيم السيولة".

وشهد سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة انخفاضاً واضحاً ليصل اليوم إلى ما دون 1480 ديناراً لكل دولار بعد أن كان في الشهر الماضي يتجاوز 1500 دينار.