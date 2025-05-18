مستشار السوداني يحيط شفق نيوز بـ"ثمار" قمة بغداد

شفق نيوز/ كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الأحد، عن الفوائد الاقتصادية المرتقبة للعراق بعد القمة العربية في بغداد.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "نجاح قمة بغداد، يحمل للعراق فوائد اقتصادية كبيرة ومحتملة، اذ يأتي في مقدمتها تلمس المشاركين من قادة وغيرهم ذلك الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تنعم به البلاد، وهو بلا شك سيكون حجر الأساس لجذب الاستثمارات".

وأضاف أن "نجاح القمة يرسل رسالة طمأنة للعالم بأن العراق يسير نحو بيئة أكثر أماناً وثباتا في بناء اقتصاد يقوم على تطوير وتنمية اقتصاد قائد في بقعة استراتيجية من العالم، يمكنه التكامل في الرؤية الاقتصادية والعمل المشترك مع الروى الاقتصادية لدول المنطقة القوية اقتصاديا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ومصر وغيرها من البلدان العربية".

وأشار صالح، إلى أن "مشروع طريق التنمية والمدن الصناعية والاقتصادية في العراق الملحقة به تشمل الرؤية الحقيقية والاستراتيجية الجاذبة للاستثمار المباشر وغير المباشر والتكامل مع بلدان القمة العربية، وهي فرصة النجاح بين القمة والمسارات التنموية الكبرى المتوسطة والطويلة الأجل في العراق والمحيط المجاور القوي اقتصاديا".

ولفت إلى أن "نجاح القمة العربية سينعكس على توفير منصة مستقرة للتفاهمات الاقتصادية بين العراق والدول المشاركة ذات التقارب الجغرافي (مثل الأردن و مصر والخليج و تركيا إيران)، وغيرهما وهو ما نطلق عليه بالبناء المتسارع لاقتصاديات السلام والتنمية المستدامة والتقدم عبر اسواق منفتحة ومتكاملة، كما يشجع نجاح قمة بغداد ولا سيما إعلان بغداد الفرصة التنموية لتوقيع اتفاقيات شراكة استثمارية على مستوى بلدان المنطقة العربية والعالم في ظل توافر بيئة عراقية واعدة امست خالية من مخاطر الماضي ومشجعة (لاقتصادات المستقبل )في التنمية المستدامة".

وخلص المستشار المالي والاقتصادي، إلى القول إن "هذا ما يجعل العراق اليوم أكثر قوة و طرفاً فاعلاً في مبادرات اقتصادية جماعية متسارعة ، مثل: (تقوية المناطق التجارة الحرة والدخول في عالم، مشاريع الطاقة والصناعة المشتركة)، فضلاً عن مبادرات أمن غذائي ومائي و بتقنيات رقمية متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي وغيرة من امكانات الثورة التكنولوجيا الرابعة لتحقيق أهداف عملية وفرتها مناخات القمة العربية التنموية ودبلوماسيتها المنتجة والناجحة في بغداد كمرتكر تنموي عربي واقليمي".