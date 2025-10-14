مستشار السوداني يحدد أسباب صعود الذهب عالمياً ويكشف قيمة احتياطي العراق من المعدن

شفق نيوز- بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، اسباب ارتفاع اسعار الذهب عالميا، مشيرا إلى أن العراق ينوع قرابة 15% من قيمة احتياطي العملة الأجنبية بالذهب.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك دورة عنيفة من دورات الأصول الاستراتيجية في العالم يتقدمها الذهب الذي كسر حاجز 4000 دولار للاونصة الواحدة"، مبينا أن "الدولار بقى منذ عام 1971 وحتى اليوم يشغل معاملاته في التسويات التجارية الدولارية مهيمنا قرابة 83% على نظام المدفوعات الدولية وحوالي 50% او اكثر في احتياطيات الرسمية للبلدان".

وأضاف، أنه "على الرغم من ذلك، فإن الذهب بقى يشكل نسبة معيارية في تنويع المحافظ الاستثمارية للبنوك المركزية ومنها العراق الذي ينوع قرابة 15% من قيمة احتياطي العملة الاجنبية بالذهب وهو تنويع تحفظي يعد جيداً في ضوء تقلبات مخاطر قيمة العملات الأجنبية".

وبحسب صالح، فإن "أسباب ارتفاع أسعار الذهب والتي أدت إلى تعاظم الطلب عليه يعود إلى أن الذهب يعتبر كملاذ آمن في نظام عالمي مضطرب"، مبينا أن "التوترات الجيوسياسية (أوكرانيا، الشرق الأوسط، تايوان…) زادت من مخاطر الأسواق، فاندفعت البنوك المركزية والمستثمرون إلى الذهب باعتباره أصلًا لا يعتمد على الثقة السياسية".

وأكد أن "تآكل الثقة في الدولار الأميركي بسبب ارتفاع الدين الفيدرالي الأميركي وتسييس استخدام الدولار في العقوبات الدولية ما دفع العديد من الدول (وخاصة الصين وروسيا والهند وتركيا وسلسلة من البلدان الاخرى) إلى تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن العملة الأميركية".

وتابع صالح أن "الذهب جاء كبديل نقدي في نظام ما بعد الدولار، فمنذ العام 2022، تتجه دول (البريكس) وبلدان الجنوب العالمي إلى إعادة بناء احتياطياتها بالذهب كجزء من استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة البينية، ولاسيما الصين التي اشترت لوحدها عن طريق بورصة شنغهاي أكثر من 300 طن من الذهب في عام 2024 لتعزيز اليوان الذهبي وتغطية جزء من احتياطياتها غير الدولارية، ولازالت مستمرة بشكل كبير على هذا المنوال".

وأكمل مستشار السوداني، قائلا: "الذهب لا يُعامل كسلعة عادية، بل عملة احتياطية موازية قيد التكوين، حيث يقدر تعلق الأمر بالسياسات النقدية العالمية، إذ أن تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية جعل المستثمرين يتجهون إلى الذهب لأنه يحتفظ بقيمته كملاذ آمن بلا شك".

واختتم صالح، بالقول: إن "السبب الرئيس وراء الارتفاع يعود إلى هبة الصين نحو شراء الذهب في الاونة الاخيرة لدفع عملتها الدخول نادي العملات العالمية بالسرعة المطلوبة معززة بأصل استراتيجي هو الذهب هو السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب عالميا، حيث هي بداية حرب العملات بين الصين والولايات المتحدة والصين مقابل الحرب التجارية بينهما وتهديد الولايات المتحدة برفع التعريفات الجمركية إلى 100% مع الصين".

وارتفعت أسعار الذهب بشكل جنوني في العراق، خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب في محال الصاغة ببغداد إلى 820 ألفاً، فيما تراوح بيع مثقال الذهب العراقي بين 780 الفا و790 ألف دينار، أما في أربيل عاصمة إقليم كوردستان فقد بلغ عيار 21 بيع 833 الف دينار، وعيار 18 بيع 715 الف دينار.