مستشار السوداني: العوائد السنوية من استثمار الاحتياطيات لا تقل عن ملياري دولار

شفق نيوز/ أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، أن "العوائد السنوية" الناتجة عن استثمار الاحتياطيات الأجنبية لا تقل عن ملياري دولار، بحسب تقديراته.

وقال صالح، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الاستثمارات تكون غالباً قصيرة الأجل وتُوجَّه نحو سندات الخزانة الأمريكية أو الأوروبية أو البريطانية، بهدف تحقيق فوائد مناسبة".

وأضاف أن "هذه الاستثمارات تتسم بانخفاض مستوى المخاطر، وتدر عوائد مناسبة، كما أن الأصول المستثمرة تمتاز بإمكانية تسييلها بسرعة إلى نقد دون تكبد خسائر".

وأشار صالح، إلى أن "الأرباح المتحققة من الاحتياطي تنقسم إلى نوعين الأولى مدركة وتتمثل بالفوائد المباشرة، والثانية غير مدركة وتنتج عن تنويع المحفظة الاستثمارية، إلى جانب تحقيق أرباح محتملة من فروقات أسعار الصرف بين العملات والذهب".

وسبق للبنك المركزي العراقي أن كشف عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية لعام 2024، ليصل الى 130.81 تريليون دينار، منخفضاً بنسبة 10.18% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت فيها هذه الاحتياطيات 145.64 تريليون دينار.