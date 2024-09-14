مستشار السوداني: العراق يشهد تحولاً اقتصادياً وقفزة كبيرة بإشاعة الدفع الإلكتروني

شفق نيوز/ اعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم السبت، أن العراق يشهد قفزة "كبيرة" عبر اشاعة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني بعدما كان اقتصاده قائماً على الدفع النقدي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عن السوداني خلال مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال صالح في كلمته، إن العراق يشهد حاليا تطورا في مجال المشروعات الرسمية في عصر المعلوماتية واسهاماته في تعزيزها".

وأضاف ان السياسة الاقتصادية المالية و الرقمية اخذت مسارا مهما لرسم برنامج الشمول المالي، وأن الطفرة الكبيرة في اعداد الأنظمة الإلكترونية التي يشهدها العراق من تحول من اقتصاد قائم على الدفع النقدي إلى تحفيز قفزة كبيرة عبر اشاعة استخدام البطاقة الدفع الالكتروني ابتداء من الجباية الحكومية وانتهاء بمدفوعات التسوق".

وتابع صالح بالقول ان "السياسات الرقمية التي أطلقتها الحكومة منذ عام هي أهم القضايا التي جاءت به البرنامج الحكومي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية لحماية المال العام من مظاهر الفساد".

وأردف قائلا إن "من أهم أثر هذه الحوكمة هي تحديد كفاءة انظمة المدفوعات بذلك التحول من النقدية الى المدفوعات الرقمية وبشكل مستمر وتقدمها بالجباية الالكترونية".