مستشار السوداني: الصناعة الدوائية العراقية ستغطي 50% من الحاجة المحلية في 2025

شفق نيوز/ كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة، حمودي اللامي، يوم الأحد، أن الصناعة الدوائية العراقية ارتفعت إلى ضعفين خلال العام 2023 عما كانت عليه في العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن العام المقبل سيشهد زيادة في الإنتاج المحلي تصل إلى 50% من الحاجة الفعلية، فيما أعلن أكثر من 40 مصنعاً للقطاع الخاص قيد الإنشاء والترخيص.

وقال اللامي لوكالة شفق نيوز، إن "الإنتاج المحلي من الأدوية كانت يغطي ما نسبته 10% من الحاجة الفعلية في العام 2022، فيما استورد العراق أدوية وعلاجات بنحو أربعة مليار دولار، وبناء على ذلك وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوضع خطة لتوطين الصناعة الدوائية".

وأضاف "الذي تحقق في عام 2023 يفوق ما كان مخطط له حيث ارتفع عدد التعاقدات على الأدوية المحلية وكمياتها المجهزة لوزارة الصحة إلى أكثر من ضعفين في حين كنّا نتوقع أن يرتفع الطلب من 10% إلى 20% لكنه بلغ 30% وقفز حجم التعاقدات من 144 مليار دينار إلى أكثر من 400 مليار دينار في نهاية عام 2023".

وبين اللامي "تم تسجيل 338 دواءً جديداً في العام 2023 وهذه الأدوية سيبدأ إنتاجها في النصف الثاني من العام الحالي، حيث أن إنتاج دواء جديد يحتاج إلى توفر المستلزمات الأولية وهذا يتطلب أشهراً لتأمينها، لكن المواطن سيشهد المزيد من توفر الأدوية التي يحتاجها ومنها علاجات الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب وغيرها".

وأشار إلى أنه "خلال العام 2025 سنشهد توفر الأدوية المحلية بنسبة 50%"، مضيفاً "نحن لا نركز فقط على شركة أدوية سامراء بل هناك القطاع الخاص أيضاً، حيث لدينا حالياً 24 مصنعاً للقطاع الخاص وأيضاً هناك 18 مصنعاً قيد الإنشاء، وكذلك 26 طلباً لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأدوية".