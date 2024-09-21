مستشار السوداني: الجهاز المصرفي في العراق ريعي بامتياز

شفق نيوز/ وصف مظهر محمد صالح مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، الجهاز المصرفي في العراق بأنه ريعي بامتياز، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج الى عملية اصلاح شاملة.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز إن "الجهاز المصرفي في العراق ريعي بامتياز، بغض النظر عن الملكية"، مشيراً إلى أنه "يعتاش على موارد النفط والسيولة الحكومية بشكل مباشر وغير مباشر".

وأضاف أن "الجهاز المصرفي يشتق نشاطاته من الإنفاق الحكومي ما يعني أنها سوق تفتقر للاستقلالية المصرفية وتحريك الادخارات المرغوبة في المجتمع من قوى الفائض المالي صوب الاستثمارات المرغوبة لتوليد تمويل عالٍ للنمو والتنمية المستدامة".

وأكد صالح أن "ذلك يحتاج إلى عملية إصلاحية شاملة لخلق مؤسسات السوق"، مبينا أن "ذلك يمكّن السوق المصرفية من أن تكون متكاملة مع النظام المالي والمصرفي الدولي وتصبح جاذبة لمصارف عالمية على نطاق واسع".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن تشكيل لجنة عليا لتعالج عمل المصارف العراقية وفقاً للمتطلبات المالية الدولية، فيما وجّه المصارف الخاصة ببناء علاقات متوازنة مع المؤسسات المالية والمصارف العربية والمستثمرين.