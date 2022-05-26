مستشار الحكومة: يحصي فوائد ارتفاع احتياطيات العراق من الدولار

شفق نيوز/ بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح يوم الخميس، ان ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة سينعكس ايجابا على الدينار العراقي والقدرة على كبح التضخم، مبينا أن الاحتياطي الموجود أصبح يغطي تقريبا الدينار العراقي.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ارتفاع احتياطيات العراق من العملة الصعبة سيزيد الثقة بالدينار العراقي كما سيزيد من استقرارها"، مؤكدا أن "الدينار العراقي أصبح يقترب من التغطية الكاملة من احتياطيات العملة الصعبة على ضوء سعر الصرف الحالي".

واضاف ان "هذه الاحتياطيات تحافظ على القوة الشرائية للأفراد حيث يحافظ على دخل الحقيقي للفرد من التقلبات في حال تدهور الدينار، وهو بنفس الوقت وسيلة لكبح أي تضخم كبير قد يحصل مستقبلا من خلال اتباع سياسة نقدية متشددة"، لافتا الى ان "احد وظائف هذه الاحتياطيات من العملة الصعبة هو كبح التضخم في حال استمرت الأسعار بالارتفاع".

وأشار إلى أن "الاحتياطيات لها وظيفة ايضا في عملية تمويل التجارة الخارجية والتي تتعلق بالتنمية من خلال استيراد وسائل ولوازم الإنتاج التي من شأنها إنعاش التنمية الاقتصادية".

وأكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي امس الاربعاء ان احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة بلغت 70 مليار دولار في نيسان الماضي، متوقعا وصولها الى 90 مليار دولار في حلول نهاية العام الجاري.