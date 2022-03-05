مستثمر يتحدى "الإرهاب" وينعش معامل إسمنت حيوية في صحراء الانبار

شفق نيوز / كشف مصدر حكومي بمحافظة الانبار، يوم السبت، عن شروع القوات الأمنية بتأمين معامل إسمنت "حيوية" تقع في عمق صحراء هيت غربي المحافظة، مبيناً أن مستثمراً "تحدى ظروف الإرهاب" في هذه المنطقة وتقدم رسمياً لاستثمارها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "القوات الامنية شرعت بعملية تأمين منطقة الحسينيات بقضاء الرطبة غربي الانبار، تمهيداً لعرضها كفرصة استثمارية في خطوة من شأنها تشغيل معامل السمنت والمقالع المتوقفة منذ أكثر من 18 عاماً جراء العمليات الإرهابية"، مبينا أن "هذه المعامل تمد معامل سمنت كبيسة وكربلاء النجف بتراب الحديد".

وأضاف المصدر أن "منطقة الحسينيات تعد من اهم المناطق الخطرة أمنيا كونها بعمق الصحراء بـ 15 كم، وعادة ما تشهد عمليات ارهابية، إلا أن احد المستثمرين تقدم لاستثمار هذه المنطقةـ ما دعا القوات الامنية الى الشروع بتأمينها بشكل كامل تمهيداً لتشغيل هذه المعامل المتوقفة عن العمل لفترة طويلة".

وتابع المصدر أن "إستثمار أخطر المناطق الصحراوية له ابعاد امنية واقتصادية ويمهد الطريق لاستثمار مناطق صحراوية اخرى مصنفة ضمن المناطق الخطرة أمنياً في المناطق الغربية".

يشار الى ان منطقة الحسينيات، غرب الانبار، تشهد بين الحين والاخر عمليات أمنية يشنها تنظيم (داعش)، فيما قد يحد الاستثمار في معاملها من حركة التنظيم وزيادة سيطرة القوات الأمنية على المنطقة.