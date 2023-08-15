مستثمرون عراقيون يقدمون طلبات للعمل بمشاريع الطاقة الشمسية في إيران

شفق نيوز/ أعلن مساعد محافظ "يزد" محمد علي شاه حسیني، يوم الثلاثاء، تسلم مسؤولي هذه المحافظة طلبا قدمته 5 دول بينها العراق للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية في مدينة يزد بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لما نشرته وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية.

وأشار شاه حسيني الذي كان يتحدث في اجتماع التنسيقي للتنمية الاقتصادية في محافظة يزد (وسط ايران) اليوم، الى المكانة المتميزة لهذه المحافظة في مجالات الصناعة والمناجم والزراعة، موضحا أن هذه المحافظة تعتبر الرابعة في المجال الصناعي على مستوى البلاد.

وأضاف أن وضع سكك الحديد في المحافظة خلال العامين الماضيين قد تم إدراجه في وثيقة التطور الحديث لمدينة يزد، الذي يشمل الاستثمار ونمو الإنتاج وتوفير فرص العمل لأهالي هذه المحافظة.

وأشار الى الترحيب واسع النطاق من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في داخل البلاد وخارجها لتوظيف رؤوس أموالهم في محافظة يزد، مردفا بالقول إن: مستثمرين من دول مثل روسيا والصين والهند والعراق وسوريا يرغبون بتوظيف أموالهم في هذه المحافظة.

وتابع بالقول ان: كلا من روسيا والهند والصين قدمت طلبات للاستثمار في محطات الطاقة الشمسية بهذه المحافظة، حيث يوجد 40 ترخيصا تحتاجه المحافظة، مدرجة في حزمة الاستثمار التي سيتم تقديمها للمستثمرين الأجانب ويمكن لكل واحد منهم اختيار ما يناسبه من بينها.