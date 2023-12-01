مستثمرون عراقيون يبدون استعداداً للإستثمار في القطاع الزراعي بمحافظة ايرانية

شفق نيوز/ ذكر رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب، فالح الخزعلي، أن المستثمرين العراقيين مستعدون للاستثمار في المجال الزراعي في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران نظراً لما تتمتع به من القدرات الزراعية.

وقال الخزعلي، في اجتماع مع رئيس منظمة الجهاد الزراعي في محافظة خوزستان: تمت زيارة مختلف أقسام المديرية العامة للجهاد الزراعي في خوزستان للتعاون المشترك بين إيران والعراق، وخاصة بين محافظتي البصرة وخوزستان، القريبتين جغرافياً من بعضهما البعض، وكذلك التبادل العلمي والعملي ونقل الخبرات والمعارف والمعدات والزراعة والري الحديث، وفقا لما نشرته وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية اليوم الجمعة.

وأردف أنه بناءً على الإحصائيات والأرقام تتمتع الجمهورية الإسلامية بشكل عام ومحافظة خوزستان بشكل خاص بقدرة عالية جدًا في مجال الزراعة، والتي نحتاج إلى استغلالها في ضوء العلاقات العميقة بين البلدين والمصالح المشتركة.

وأضاف الخزعلي أن البلدين يتمتعان بموارد علمية وعملية وبشرية عالية ويمكننا تحقيق نتائج جيدة في هذا الصدد من خلال التعاون المشترك.

وأشار إلى التقدم العلمي والصناعي المتزايد الذي حققته إيران في السنوات الأخيرة، وقال: لدينا تهديدات وفرص مشتركة، وهذه اللقاءات والرحلات فعالة في تعزيز العلاقات بين البلدين ونقل الخبرات وتبادل آراء الخبراء.

وتابع رئيس اللجنة بالقول: هناك كوادر بشرية ذات كفاءة ودراية وخبرة في كلا البلدين، وإذا استمرت هذه الاجتماعات سنحقق نتائج جيدة، وأعتقد أنه ينبغي لنا أن نحول التحديات إلى فرص.