مساء اليوم.. مصرف الرشيد يعلن افتتاح منصة شراء الدولار لأغراض السفر

شفق نيوز/ يعلن مصرف الرشيد الحكومي، يوم الثلاثاء، عن فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء لأغراض السفر، الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ " ان الالية الجديدة تتطلب الحجز المسبق للمسافر خلال الدخول على الرابط في الصفحة الرسمية للمصرف ليحصل على الحجز الذي يمكنه من مراجعة الفرع لتسليم النقد العراقي واستلام الدولار من فرع المصرف داخل مطار بغداد الدولي".

وأضاف "المصرف بهذا الإجراء سيسهل على المواطن شراء الدولار بانسيابية ونؤكد على ادخال البيانات في الحقول بصورة صحيحة لتتم عملية الحجز بنجاح".