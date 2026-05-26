مساع إيرانية لتطوير منفذ "برويز خان" وتوسيع الممر التصديري مع إقليم كوردستان

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أجرى محافظ كرمانشاه الكوردية غربي إيران، منوشهر حبيبي، يوم الثلاثاء، جولة تفقدية في منفذ "برويز خان" الحدودي المحاذي لإقليم كوردستان، لبحث آليات تطوير البنى التحتية والتجارية، مؤكداً على أهمية تحديث الممر التصديري الذي يربط بلاده بالإقليم.

ووفقاً لتقرير لوكالة "فارس" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، شملت الجولة الميدانية التي رافق المحافظ فيها مسؤولون في قطاعات الطرق والجمارك والمناطق الحرة، تقييم سير العمل في عدد من المشاريع الحيوية داخل المنفذ.

وتصدرت هذه المشاريع أعمال توسعة الجسر المشترك عند النقطة صفر الحدودية، وإعادة تأهيل الطرق البرية المؤدية إلى المنفذ، فضلا عن تحديث المرافق المخصصة لحركة المسافرين وسيارات الحمل (الترانزيت).

وتأتي هذه التحركات الإيرانية لتنظيم الساحات الحدودية في "برويز خان" (المحاذي لإدارة كرميان في إقليم كوردستان) في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين الجانبين نمواً ملحوظاً، وسط مطالبات متبادلة من الغرف التجارية في الإقليم وإيران بضرورة تذليل العقبات الروتينية وتسهيل حركة البضائع والمسافرين.

ويعد منفذ "برويز خان" الدولي أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية والرابطة بين العراق وإيران، ويمر عبره جزء كبير من الصادرات الإيرانية المتوجهة نحو أسواق إقليم كوردستان وبقية المحافظات العراقية.