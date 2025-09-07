مساعٍ عراقية سورية لإعادة إحياء خط كركوك ـ بانياس النفطي

شفق نيوز- دمشق

وسط تقارب عراقي سوري متجدد، يعود مشروع خط أنابيب "كركوك – بانياس" إلى الواجهة من جديد، وسط مساع حكومية لإعادة تشغيله بعد سنوات من التوقف والأضرار التي لحقت به.

مدير العلاقات العامة للإدارة العامة للنفط في وزارة الطاقة السورية، مصطفى معراتي يقول لوكالة شفق نيوز إن "خط كركوك بانياس يمثل منفذاً تصديرياً إضافياً وحيوياً للعراق نحو الأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط، ما يقلل الاعتماد على المنافذ الجنوبية عبر الخليج العربي ويوفر بديلاً عن خط التصدير عبر تركيا المتوقف حالياً".

ويضيف:"أما بالنسبة لسوريا فهو يمثل فرصة لتأمين إمدادات النفط الخام بشكل مباشر وأقل تكلفة من الاستيراد البحري، وتلبية الطلب المحلي على الطاقة، وتحقيق عوائد اقتصادية من رسوم العبور"، مؤكدا أن "الخط متوقف عن العمل منذ عام وتعرض لأضرار جسيمة وتخريب على مدى السنوات الماضية".

ويكمل معراتي، قائلا: "لا شك أن عمره الافتراضي قد انتهى وأن محطات الضخ على طول مساره شبه مدمرة، مما يجعل إعادة تأهيله عملية معقدة ومكلفة".

ويشير إلى أن "البلدين تبادلا زيارات رسمية رفيعة المستوى لبحث الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، وتم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لتقييم حالة الأنبوب ووضع تصور للحلول الممكنة، سواء بإعادة تأهيل الخط القديم أم إنشاء خط جديد".

ويؤكد معراتي أن "التعاون في مجال الطاقة، وخصوصًا إعادة إحياء خط كركوك- بانياس، يمثل رؤية استراتيجية لكلا البلدين"، مشيرا إلى "وجود اهتمام جاد ومتبادل بين الحكومتين السورية والعراقية لإعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط الاستراتيجي الذي يربط حقول كركوك في العراق بميناء بانياس السوري على البحر المتوسط".

يأتي ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، خلال مشاركته في منتدى بغداد الدولي للطاقة، بأن بغداد أجرت محادثات لإعادة تفعيل خط التصدير العراقي – السوري، وذلك لتنويع منافذ التصدير، مؤكدا أن "العمل بدأ فعلياً بمد أنبوب بصرة – حديثة بطول 685 كيلومتراً".

وعقب ذلك وخلال المنتدى ذاته قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن العراق يدرس خيارات جديدة في مجال تصدير النفط الخام وذلك عبر دولتي سوريا ولبنان.

وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير قد أجرى في 11 آب/ أغسطس الماضي، زيارة رسمية إلى العراق التقى خلالها بعدد من المسؤولين لمناقشة إعادة تأهيل خط نقل النفط الواصل بين كركوك وميناء بانياس، إلى جانب بحث سبل التعاون في مشاريع الموارد المائية.

وبدأ العراق خطوات عملية، منتصف العام الماضي، لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط الممتد عبر سوريا إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، بإرسال وفد حكومي رسمي إلى دمشق لبحث آليات إعادة التأهيل، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية.

ويُعد خط أنابيب النفط العراقي السوري، المعروف باسم “كركوك – بانياس” من أقدم مسارات تصدير النفط في الشرق الأوسط، ويعود تاريخ إنشاء الخط إلى عام 1952 بطول يبلغ 800 كيلومتر، وبقدرة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميا، وقد توقف العمل به مرارا على مرّ العقود بسبب التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.