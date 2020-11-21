مساعٍ صينية لانتزاع حصة إكسون الامريكية في حقل نفط بالعراق

شفق نيوز/ تدرس عملاقتا النفط الصينيتان شركة البترول الوطنية الصينية و CNOOC المحدودة الاستحواذ على الحصة المتبقية لشركة Exxon Mobil Corp في حقل نفط في العراق.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الامريكية انه "من شأن الاتفاق أن يمثل خروج إكسون من المشروع وتراجع شركات النفط العالمية الكبرى عن العراق بعد مغادرة Royal Dutch Shell Plc حقل مجنون قبل ثلاث سنوات".

وأدت الشروط التعاقدية الصعبة والتأخير في السداد وعدم الاستقرار السياسي إلى إضعاف جاذبية ما كان في السابق جائزة النفط المتلألئة في الشرق الأوسط".

وقال ريتشارد برونز ، الشريك المؤسس لشركة استشاري إنرجي أسبكتس ليمتد: "لم يثبت العراق جاذبيته كما كان يأمل أن يكون قبل عقد من الزمان، مزيد من خطط التوسع في العراق. على النقيض من ذلك ، لا تزال الشركات الصينية مهتمة". ‏

CNPC و CNOOC ، وكلاهما مملوك للدولة ، تدرس صفقة محتملة لشراء حصة Exxon البالغة 32.7٪ في حقل غرب القرنة 1 بالعراق ، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالخصوصية.

واضافوا انه "لم يتم اتخاذ قرارات نهائية وليس هناك ما يضمن أن المداولات ستؤدي إلى اتفاق"، موضحين أن ةالمخاطر الجيوسياسية في العراق قد تثير الشكوك حول أي اتفاق محتمل".

إن مغادرة إكسون للحقل ، حيث كانت في يوم من الأيام اللاعب المهيمن ولا تزال المقاول الرئيسي ، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على مشروع ضخم لحقن المياه يُنظر إليه على أنه حاسم لزيادة الطاقة الإنتاجية للعراق.

تجري الشركة الأمريكية محادثات بشأن مشروع إمداد مياه البحر المشترك لحقول النفط الجنوبية ، والذي واجه عدة تأخيرات.

بينما حققت الحكومة في بغداد تقدمًا هائلاً في إعادة بناء صناعة النفط التي دمرتها الحرب في العقد الماضي - حيث ضاعفت الإنتاج فعليًا بين عامي 2010 و 2015 على الرغم من التمرد الإسلامي والتحديات الأخرى - فقد اضطرت مرارًا وتكرارًا إلى تأجيل أهدافها الإنتاجية الأعلى .

كانت البلاد تضخ حوالي 4.8 مليون برميل يوميًا في سبتمبر الماضي ، قبل جولة جديدة من تخفيضات الإمدادات المتفق عليها مع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار الشهر الماضي إنها تستهدف الوصول إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027. في عام 2010 ، وقعت إكسون اتفاقية مع شركة نفط الجنوب العراقية المملوكة للدولة لإعادة تأهيل وإعادة تطوير حقل نفط غرب القرنة.

بعد ثلاث سنوات ، خفضت إكسون حصتها من خلال بيع حصة إلى بتروتشاينا ، الوحدة المدرجة في سي إن بي سي ، وإلى بي تي بيرتامينا.

منح العراق عقدًا لتطوير حقل غرب القرنة النفطي لشركة Exxon و Shell في عام 2009.

ويعد حقل النفط أحد أكبر الحقول في العالم مع احتياطيات قابلة للاسترداد تزيد عن 20 مليار برميل.

في العام الماضي ، غادر موظفو إكسون الميدان العراقي بعد أن سحبت الولايات المتحدة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد ، متذرعة بتهديد من إيران المجاورة ، عاد الموظفون بعد أسبوعين بعد تعزيز أمن الشركة.