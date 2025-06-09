مساعي إيرانية لزيادة التجارة مع العراق إلى 15 مليار دولار سنوياً

شفق نيوز/ كشفت عام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، يوم الاثنين، أن حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي اقترب من 12 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك طموحات لزيادة هذا التبادل إلى 15 مليار دولار خلال العام المقبل.

وقال الأمين العام للغرفة، جهان بخش سنجابي شيرازي، إن واردات إيران من العراق بلغت نحو 754 مليون دولار، وهو ما سجل نمواً جيداً مقارنة بعام 2023 ومتوسط العقد الماضي.

وأوضح أن متوسط واردات إيران من العراق لم يتجاوز عادةً 100 مليون دولار سنوياً، باستثناء عام 2022 حيث بلغت الواردات نحو مليار و70 مليون دولار، وكان جزء منها في إطار استيراد مدخلات علفية من خلال اعتمادات مصرف TBI العراقي.

وأشار إلى أن رقم 752 مليون دولار خلال العام الماضي يُعد "رقماً مقبولاً رغم أنه ما يزال بعيداً عن الأفق المستهدف".

وفي ما يخص التطلعات المستقبلية للتجارة بين إيران والعراق، توقع شيرازي أن يشهد حجم التجارة نمواً بنسبة 20% في مجالي الاستيراد والتصدير مقارنة بعام 2024، معرباً عن أمله في تجاوز حاجز 13 مليار دولار في الميزان التجاري، والوصول إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.

ولفت الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة، إلى أن العراق "يُعد الشريك التجاري الثاني لإيران"، موضحاً أن "السوق العراقية باتت قريبة من حالة الإشباع بالنسبة للمصدرين الإيرانيين، ما يجعل من غير المرجح تحقيق قفزة كبيرة في الصادرات إليها خلال الفترة المقبلة".

ورغم ذلك، توقع نمواً عاماً لا يقل عن 20% في إجمالي التجارة الثنائية خلال العام المقبل، مجدداً الأمل في بلوغ حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2026.