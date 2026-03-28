مسارات بديلة لوصول اللحوم البرازيلية إلى العراق بسبب الحرب الإيرانية

شفق نيوز- بغداد

تواصل شركات تصدير اللحوم البرازيلية تزويد الأسواق العراقية بلحوم الدجاج، رغم التحديات اللوجستية التي فرضتها الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، ما أجبر المصدّرين على اعتماد طرق بديلة أكثر كلفة.

وذكرت وكالة رويترز، أن الشحنات المتجهة إلى العراق لم تتوقف، حيث يتم إيصالها عبر مسارات بديلة تشمل البحر الأحمر وقناة السويس، إضافة إلى النقل البري بالشاحنات، لضمان استمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق.

وبحسب رئيس رابطة مصدري الدواجن (ABPA)، فإن صادرات شهر مارس/آذار مرشحة لتجاوز 476 ألف طن متري، وهو مستوى يفوق ما تم تسجيله في الشهر ذاته من العام الماضي.

ويُعد العراق من بين الأسواق الرئيسية التي لا تزال تستقبل اللحوم البرازيلية، إلى جانب دول الشرق الأوسط، التي شكلت نحو 30% من إجمالي صادرات الدجاج البرازيلية خلال عام 2025.

وأشار المصدرون إلى أن البدائل اللوجستية الحالية تستغرق وقتاً أطول وتؤدي إلى ارتفاع التكاليف، نتيجة زيادة نفقات الوقود والتخزين والنقل، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالصراع، حيث يتم تقاسم هذه التكاليف جزئياً مع المستوردين.

وفيما يخص لحوم الأبقار، أوضحت مجموعة (Abrafrigo) أن التأثير لا يزال محدوداً حتى الآن، لكنها حذرت من أن أي تصعيد أوسع قد يؤدي إلى زيادة إضافية في تكاليف الخدمات اللوجستية.

ولفتت إلى أن البرازيل تعيد توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى، في ظل القيود الصينية التي تحدد حصة واردات عند 1.1 مليون طن برسوم منخفضة، فيما تخضع الكميات التي تتجاوز ذلك لتعرفة تصل إلى 55%.

وأظهرت بيانات القطاع أن صادرات البرازيل من لحوم الأبقار الطازجة والمعالجة ارتفعت بنسبة 39% من حيث القيمة، لتصل إلى 2.865 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2026.