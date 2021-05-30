مزارعو صلاح الدين يشكون من اجراءات تصنيف جودة وسعر القمح

شفق نيوز/ شكا مزارعو محافظة صلاح الدين، يوم الاحد، من الإجراءات المعتمدة في تصنيف القمح من حيث الجودة والسعر، فيما اعلنت المحافظة انجاز 65% من حملة حصاد القمح.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في صلاح الدين، كريم كردي، لوكالة شفق نيوز، إن آليات تصنيف محصول القمح يجب ان تراعي الوضع المعيشي والظروف المادية القاهرة التي يعاني منها مزارعي المحافظة.

ودعا الى تفادي اي عراقيل اخرى تواجه الخطة الشتوية وقد تتسبب بكوارث اقتصادية تلحق بغالبية مزارعي صلاح الدين، مجددا مطالبته بصرف مستحقات تسويق القمح للموسم الماضي والبالغة 106 مليار دينار والتي لم تصرف للمزارعين حتى الان الى جانب مستحقات للسنوات الماضية ما زالت معطلة.

واشار كردي الى ان حملة حصاد القمح انجزت بنسبة 65% وتم تسويق اكثر من 190 الف طن الى مراكز الاستلام السبعة المنتشرة في صلاح الدين وهي، سامراء، والشرقاط، والدور، وبيجي، وتكريت، وطوزخرماتو، والعلم.

وبين ان حملة الحصاد في صلاح الدين تسير بشكل جيد دون أي حوادث تخريبية باستثناء بعض اضرار الحرائق التي نشبت نتيجة لحوادث عرضية وتم احتوائها دون تفاقم، مشيرا الى وجود شكاوى من قبل الكثير من المزارعين حيال اجراءات التصنيف أي تحديد جودة القمح واسعار الشراء للطن الواحد.

وشملت الخطة الزراعية الشتوية العام الحالي في صلاح الدين مليونا و111 الف دونم اغلبها لمحاصيل القمح في عموم مناطق المحافظة وسط شكاوى بانعدام الدعم الحكومي.