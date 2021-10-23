مزارعو ديالى يهددون بالاعتصام وصلاح الدين تؤمن الخطة الشتوية بموقف مائي "حرج"

شفق نيوز/ هددت الجمعيات الفلاحية في ديالى، يوم السبت، بالاعتصام أمام وزارتي التجارة والمالية بسبب تأخر صرف مستحقات المزارعين عن تسويق الحبوب للموسم الماضي، فيما اكدت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين تأمين المخزون المائي للخطة الشتوية المقرة من وزارة الزراعة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، رعد مغامس التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "المستحقات المالية للمزارعين متأخرة منذ عدة أشهر وما لم يتم صرفها سننظم اعتصاماً أمام وزارتي المالية والتجارة".

واضاف ان "90% من مزارعي ديالى لم يتسلموا مستحقات تسويق الحبوب للموسم الماضي ما سبب تفاقم الاضرار المعيشية على المزارعين من دون تقديم اي حلول لهم".

وأعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، في وقت سابق من اليوم ، وصول 149.800 مليار دينار دفعة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال العام الحالي 2021.

من جانب آخر، قال مدير الموارد المائية في صلاح الدين، بسام عبد الواحد، لوكالة شفق نيوز، ان دائرته أمّنت الايرادات المائية للخطة الشتوية التي اقرتها وزارة الزراعة بواقع 50% عن الموسم الماضي بسبب الموقف المائي الحرج في البلاد وشح الايرادات المائية.

واشار الى ان الزراعة الديمية حددت في المحافظة وفقا للخط المطري شمالي قضاء تكريت، وبانتظار حصاد الامطار للموسم الشتوي لانطلاقها.

واكد ان الموقف المائي في صلاح الدين "جيد ولا وجود لازمات في ماء الشرب او ارواء البساتين طيلة الصيف الماضي الى جانب التزام المزارعين بقرار منع زراعة محصول الشلب الذي يحتاج لكميات كبيرة من المياه وبشكل يومي".

وتعاني الخطة الشتوية في عموم المحافظات من مشاكل كبيرة ابرزها شحة المياه وتأخر اطلاق مستحقات المزارعين ما يهدد انهيار الزراعة الشتوية مستقبلا.