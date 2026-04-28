مزارعو البصرة يباشرون بتسويق الحنطة وتوقعات باستقبال 24 ألف طن

شفق نيوز- البصرة

أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الثلاثاء، انطلاق عمليات تسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي وذلك بعد استكمال جميع الاستعدادات الفنية والإدارية الخاصة بعملية الاستلام، متوقعة استقبال أكثر من 24 ألف طن.

وقال مدير زراعة البصرة هادي حسين لوكالة شفق نيوز، إن "انطلاق عمليات التسويق يأتي ضمن خطة تهدف إلى تنظيم العمل داخل مواقع الاستلام وضمان انسيابية الإجراءات وتقليل حالات الزخم، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المزارعين بما يسهم في سرعة إنجاز عملية التسويق".

وأضاف أن "الكميات المتوقع تسويقها خلال الموسم الحالي تتجاوز 24 ألف طن"، مشيراً إلى "جاهزية مواقع الاستلام وتهيئة سايلو البصرة بطاقة خزن مناسبة، مع اعتماد نظام عمل يومي منتظم لاستقبال الشاحنات وتنظيم عملية الدخول والتفريغ".

وبيّن أن "ذروة عمليات التسويق يُتوقع أن تكون خلال شهر آيار/ مايو وتستمر حتى حزيران/ يونيو المقبل"، داعياً الفلاحين إلى "الالتزام بالتوقيتات والتعليمات المحددة لضمان انسيابية العمل وعدم حدوث أي تأخير في الاستلام".