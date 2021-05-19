مزارعون عراقيون يشكون "تصنيف" الحنطة ويلجأون للتسويق الخاص

شفق نيوز/ شكا مزارعون في محافظة صلاح الدين من اليات استلام وتصنيف محصول الحنطة في مراكز الاستلام والتسويق، فيما دفعت الحاجة المادية مزارعي ديالى لتسويق الحبوب الى الاسواق الاهلية بسبب تأخر دفع مستحقات التسويق من قبل الحكومة العراقية.

ونقل مزارعون في حديثهم لمراسل وكالة شفق نيوز في قضاء الدور جنوب شرق تكريت شكاوى حيال اليات استلام وتصنيف الحنطة في مركز الاستلام "السايلو" ورفض كميات كبيرة من الحنطة المسوقة لعدم مطابقتها الضوابط المطلوبة.

وطالب المزارعون، وزير التجارة، بالحضور الى مركز التسليم وانقاذ المزارعين من خسائر مادية جسيمة، منتقدين اليات التصنيف من قبل اللجنة الحكومية رغم انعدام الدعم الحكومي ومشاكل الوقود والكهرباء للمزارعين طيلة فترة الخطة الشتوية.

وقال رئيس مجلس الدور السابق علي نواف الحسان إن محصول الحنطة للموسم الحالي دون المستوى المطلوب بسبب مشاكل ازمات الكهرباء والوقود وغياب الدعم اللازم الى جانب شح الامطار، مشيرا الى وجود مخالفات وحالات فساد حيال تصنيف الحنطة للموسم الماضي.

وبين الحسان لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة الحكومية الحالية الخاصة بتصنيف واستلام الحنطة التي تضم اعضاء من وزارة التجارة والامن الوطني تقوم بواجبها بشكل عادل ومهني، مبينا ان عمليات التصنيف تتم عبر جهاز فحص وسيطرة لفرز وتمييز الاصناف الجيدة من الحنطة والتي تستخدم للاستهلاك البشري.

وفي ديالى اكد مزارعون لوكالة شفق نيوز تسويق كميات كبيرة من محصول الحنطة الى الاسواق الاهلية بسبب الحاجة المادية وتأخر دفع المستحقات من قبل الحكومة لعام او اكثر.

واعتبروا تسويق الحنطة للاسواق الاهلية خسارة كبيرة بسبب تفاوت الاسعار بين مراكز الاستلام والاسواق والتي لا تلبي الاحتياجات والنفقات التي تتطلبها الخطة الشتوية.