مزاد بيع العملة.. تحويل أكثر من 200 مليون دولار إلى خارج العراق

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار النقدية للمصارف وشركات الوساطة المالية، يوم الاحد، لتصل إلى أقل من 18 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 235 مليونا و740 الفا و538 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وبين مراسلنا ان نسبة 92% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 218 مليونا و40 الفا و538 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 17 مليونا و700 ألف دولار.

وأشار إلى ان 31 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 122 شركة وساطة مالية.