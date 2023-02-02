مزاد بيع العملة.. انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار بأكثر من 38%

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاربعاء، بأكثر من 38% لتصل الى 65 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 65 مليونا و492 الفا و 120 دولارا، منخفضا بنسبة 38.1% مقارنة بـيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيها 105 ملايين و115 الفا و216 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 31 مليونا و300 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 34 مليونا و192 الفا و 120 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 12 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 12 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 84 شركة.