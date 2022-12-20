مزاد بيع العملة.. انخفاض مبيعات البنك المركزي الى 104 ملايين دولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار، يوم الثلاثاء، الى 100 مليون دولار في مزاد اليوم وبمشاركة 28 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 104 ملايين و 272 الفا و 839 دولارا، وهو اقل من يوم امس الاثنين التي بلغت المبيعات فيها 135 مليوناً و226 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات ذهب قسم منها لتعزيز الارصدة في الخارج (حوالات، اعتمادات) وبواقع 57 مليونا و762 ألفا و839 دولارا فيما ذهب الآخر بشكل مبيعات نقدية والبالغ 46 مليونا و510 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 16 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 12 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 212 شركة.