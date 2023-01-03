مزاد بيع العملة.. المركزي العراقي يبيع أكثر من 134 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أكثر من 134 مليون دولار وبمشاركة 20 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 134 مليونا و 531 الفا و 838 دولارا فيما كانت ما تم بيعه ليوم امس الاثنين 127 مليونا و 202 الفا و 161 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا؛ ان المبيعات النقدية انخفضت لتصل الى 58 مليونا و300 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 76 مليونا و231 الفا و 838 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 11 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 9 مصارف، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 234 شركة.