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مزاد بيع العملة.. ارتفاع مبيعات البنك من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-19T09:58:40+0000
مزاد بيع العملة.. ارتفاع مبيعات البنك من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، لتصل لاكثر من 210 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفعت لتصل الى 210 ملايين و903 آلاف و863 دولارا مقارنة بيوم امس الاثنين التي سجلت 203 ملايين و233 الفا و630 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 161 مليونا و403 آلاف و863 دولارا، فيما ذهب المتبقي منها على شكل مبيعات نقدية والتي بلغت 49 مليونا و500 ألف دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 29 مصرفا قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 240 شركة توسط.

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