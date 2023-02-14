"مزاد بيع العملة".. ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار للحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، للحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 94 مليونا و950 الفا و560 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 ديناراً لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دينار لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دينار لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان المبيعات من الدولار ذهبت اكثرها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 53 مليونا و750 الفا و560 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 41 مليونا و200 الف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 16 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 176 شركة.