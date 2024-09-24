مزاد بيع العملة.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي للحوالات الخارجية بنسبة 96%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الثلاثاء، بنسبة 96%‎ عن المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 242 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 249 مليوناً و309 آلاف و521 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 242 مليوناً و659 ألفاً و521 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 6 ملايين و650 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 12 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 14 شركة‎.