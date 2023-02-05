"مزاد بيع العملة".. ارتفاع مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي النقدية من الدولار في مزاد اليوم الأحد، على حساب الحوالات الخارجية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 82 مليونا و134 الفا و460 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 57 مليونا و400 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 24 مليونا و734 الفا و480 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 18 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 14 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 211 شركة.