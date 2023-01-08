مزاد بيع العملة.. ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار متجاوزة الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية على حساب الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي للدولار اليوم الاحد، مسجلة أكثر من 83 مليون دولار وبمشاركة 21 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 112 مليونا و 424 الفا و 526 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية ارتفعت بشكل كبير لتصل الى 83 مليونا و 800 الفا دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 23 مليونا و 624 الفا و 526 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 8 مصارف، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 326 شركة.