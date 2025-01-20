مزاد اليوم.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، 300 مليون دولار بمشاركة 8 مصارف .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 307 مليوناً و 10 الاف و 836 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبذات السعر للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 275 مليونا و810 الاف و 836 دولاراً، بنسبة 88%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 31 مليونا و 200 الف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن مصرفا واحدا اشترى الدولار النقدي، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 7 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 40 شركة.