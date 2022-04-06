مزاد اليوم للعملة .. ارتفاع طفيف في مبيعات البنك العراقي من الدولار الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل طفيف في مزاد اليوم الاربعاء، لتصل الى اكثر من 190 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفعت بشكل طفيف لتصل الى 190 مليوناً، و965 الفاً و783 دولارا مقارنة بيوم امس الثلاثاء التي سجلت 190 مليونا و458 الفا و871 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 138 مليونا و365 الفا و783 دولارا، فيما ذهب المتبقي منها على شكل نقدي والتي بلغت 52 مليونا و600 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 26 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 215 شركة توسط.