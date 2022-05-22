مزاد اليوم.. أكثر من 185 مليون دولار مبيعات البنك من الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار على حساب المبيعات النقدية في مزاد البنك المركزي اليوم الأحد، لتصل إلى أكثر من 185 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 205 ملايين و4 الاف و248 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 89% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 185 مليونا و354 الفا و 248 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليونا و650 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 32 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 141 شركة توسط.