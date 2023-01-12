مزاد اليوم.. البنك المركزي يبيع 53 مليون دولار نصفه حوالات خارجية

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، تخطت 53 مليون دولار بقليل وبمشاركة 20 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 53 مليونا و732 الفا و56 دولارا مقارنة بيوم امس الاربعاء الذي بلغت فيها المبيعات 78 مليونا و259 الفا و201 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية بلغت 26 مليونا و500 ألف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 27 مليونا و 232 ألفا و 56 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 11 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 68 شركة.