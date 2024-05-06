مزاد المركزي العراقي يشهد ارتفاع الحوالات الخارجية لـ267 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي بنسبة 94%، يوم الاثنين، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 267 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 283 مليوناً و620 ألفاً و620 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسل الوكالة، أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، وبلغت 267 مليوناً و940 ألفاً و620 دولاراً، مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 15 مليوناً و680 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 45 شركة.