مزاد المركزي العراقي.. الحوالات الخارجية تتجاوز 150 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة، اليوم الأربعاء، لتصل إلى أكثر من 150 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 193 مليونا و 555 الفا و 683 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 153 مليونا و185 الف و 683 دولارا مرتفعة عن يوم أمس الثلاثاء التي بلغت 137 مليوناً و 225 الفاً و 261 دولاراً، فيما بلغت المبيعات النقدية 40 مليونا و370 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 9 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 18 مصرفا، في حين كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 101 شركة.