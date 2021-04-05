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مزاد العملة يتوقف أسبوعا نتيجة تخوف المصارف من تغيير سعر الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-05T10:26:21+0000
مزاد العملة يتوقف أسبوعا نتيجة تخوف المصارف من تغيير سعر الدولار

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي يوم الاثنين، ان مزاد العملة توقف أسبوعا نتيجة تخوف المصارف من تغيير سعر الدولار.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان "المصارف توقفت عن المشاركة في مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي يوميا خلال الأسبوع الماضي نتيجة تخوفها من تغيير سعر الصرف الدولار في الموازنة التي تم إقرارها الأسبوع الماضي". 

وأضاف "من المتوقع ان تباشر المصارف بالمشاركة بالمزاد وتقديم طلباتها للبنك لشراء الدولار ابتداء من الأسبوع الحالي"، لافتا الى ان "هذه الطلبات سيتم تنفيذها خلال نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل".

وصوت البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ129 تريليون دينار.

وكانت بعض الكتل السياسية قد طالبت بتخفيض سعر الدولار في الموازنة مما جعل سعر الدولار يتأثر في الأسواق المحلية بين الصعود والانخفاض.

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