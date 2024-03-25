مزاد العملة.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 249 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة، يوم الاثنين، أكثر من 249 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 249 مليوناً و950 ألفاً و923 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 235 مليوناً و620 ألفاً و923 دولاراً، مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليوناً و330 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها خمسة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، في حين كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 71 شركة.