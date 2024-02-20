"مزاد العملة".. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 200 مليون دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة اليوم الثلاثاء، أكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 207 ملايين و430 الفا و98 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 181 مليوناً و350 الفاً و98 دولارا، مرتفعة بنسبة 86% عن المبيعات النقدية البالغة 26 مليوناً و80 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 7 مصارف فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 159 شركة.