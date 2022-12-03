مزاد العملة.. أكثر من 700 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 700 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 715 مليوناً و 487 الفاً و645 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 143 مليوناً و97 الفاً و529 دولاراً، مرتفعا بنسبة 16.26% عن الاسبوع الذي سبقه.

وأضاف مراسلنا، أن أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 167 مليوناً و 816 ألف دولار، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيه المبيعات 124 مليوناً و991 ألفاً و651 دولاراً.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل "التجارة الخارجية"، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.