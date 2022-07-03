مزاد العملة.. أكثر من 244 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي من الحوالات الخارجية

شفق نيوز/ بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، من الحوالات الخارجية أكثر من 244 مليون دولار في مزاد العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 264 مليوناً و1561 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف ان نسبة 91% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 244 مليوناً و1561 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية بلغت 20 مليون دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و12 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 120 شركة توسط.