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مزاد العملة في المركزي العراقي.. ارتفاع مبيعات الدولار وزيادة الشراء النقدي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-30T11:09:57+0000
مزاد العملة في المركزي العراقي.. ارتفاع مبيعات الدولار وزيادة الشراء النقدي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي العراقي من الدولار الامريكي، اليوم الاثنين، فيما زادت عمليات الشراء النقدي من قبل المصارف .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 216 مليوناً و196 الفاً و141 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد التي بلغت المبيعات فيه 211 مليوناً و575 الفاً و844 دولاراً.

وأضاف مراسلنا أن المبيعات النقدية من قبل المصارف زادت ايضا لتصل الى 41 مليوناً و250 الفاً، فيما ذهبت البقية البالغة 174 مليوناً و946 الفاً و141 دولاراً لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و15 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 137 شركة توسط.

 

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