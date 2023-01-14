مزاد العملة في العراق.. انخفاض المبيعات الاجمالية الى 360 مليون دولار في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت المبيعات الاجمالية في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي من ادولار خلال الأسبوع الماضي إلى 360 مليوناً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الأحد ولغاية الخميس مقدار 360 مليونا و945 الفا و774 دولارا بمعدل يومي بلغ 72 مليونا و189 الفا و154 دولار منخفضا بنسبة 29.52% عن الأسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الحالي كان ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 112 مليونا و 424 ألفا و 526 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين التي بلغت فيه المبيعات 45 مليونا و 169 ألفا و559 دولارا.

واشار الى ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.